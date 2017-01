Insatisfeito com a economia, Mauricio Macri demitiu Alfonso Prat-Gay, ministro da Fazenda. A demissão deve ser observada no Brasil.

2016, que termina hoje, ofereceu as mais diversas visões do desastre político e econômico. Os brasileiros da escola de Macunaíma devem estar orgulhosos.

O Brasil decide agendar um encontro, com Marcel Proust, autor de “Em Busca do Tempo Perdido”, que trata, de memória, autoavaliação, dor e prazer.

O projeto de lei que legaliza a exploração de jogos de azar no Brasil (PL 442/91) deverá voltar com força à pauta da Câmara no primeiro semestre de 2017.

